Ziobro bije w premiera. "Ufam, że to jest przypadek"

- Jeśli byłbym odpowiedzialny za szantaż Polski, to pewnie oddałbym się do dyspozycji kolegów i koleżanek. Ale ja nie jestem w takiej sytuacji. Nie ja byłem za to odpowiedzialny, nie ja to negocjowałem. Mówiłem: nie podpisujmy cyrografu, bo to skończy się szantażem Niemiec. KPO jest częścią tego procesu - budowania jednego państwa - mówił Ziobro.