Zieliński i Kaczyński. Tajemnica relacji dwóch Jarosławów

– Albo Zieliński ma na prezesa haki, albo prezes ma do niego niebywałą słabość – śmieją się politycy PiS, pytani o to, dlaczego tak długo Jarosław Kaczyński trzyma w rządzie najbardziej kontrowersyjnego wiceministra. Jarosław Zieliński wydaje się być niezatapialny. Do czasu?

Jarosław Zieliński i Jarosław Kaczyński na Biało-Czerwonym marszu 11 listopada (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

11 listopada, obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na czele Biało-Czerwonego Marszu pod patronatem prezydenta wierchuszka PiS: prezes, prezydent, premier. Rzeczniczka PiS, czołowi ministrowie, posłowie, szeregowi parlamentarzyści. Dostęp do prezesa ma w ten dzień wiele osób, ale jest jedna postać, która nie odstępuje go ani na krok. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

– Razem z innymi uczestnikami przeżywaliśmy radość związaną z uczczeniem 100-lecia odzyskania niepodległości. Wymienialiśmy krótkie opinie o tym, jak wszystko przebiega i wyrażaliśmy z tego powodu swoje zadowolenie – mówił później portalowi polskieradio24.pl Zieliński, pytany przez dziennikarkę o przebieg rozmowy z prezesem PiS.

Podlasie musi mieć ministra

Skąd ta słabość Jarosława Kaczyńskiego do Jarosława Zielińskiego? Przecież to jeden z nielicznych ludzi w rządzie, którego tak łatwo można byłoby z niego wyrzucić – bez żadnych strat.

– Pozornie – uważa rozmówca z PiS. – Po tym, jak premier z prezesem wywalili Krzyśka Jurgiela [b. szefa resortu rolnictwa - przyp. red.], Podlasie straciło wpływowego ministra. A Podlasie musi mieć ministra. Dlatego Zieliński trwa, dopieszcza region. Jeździ tam na okrągło, wizytuje, dogląda. Uwielbia to – twierdzi nasz rozmówca.

Kolejny dodaje: – Prezes ma do Zielińskiego niewytłumaczalną słabość. Ale tak jest jeszcze z czasów Porozumienia Centrum [pierwszej partii Kaczyńskiego – przyp. red.]. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby się od niego odwrocił. Zieliński to wierny żołnierz, gotowy na każde wyzwanie, lojalny jak cholera. Prezes ceni sobie te cechy. No i jeszcze jedna rzecz: im bardziej media walą w naszych, tym prezes bardziej się utwardza. Zieliński może wylecieć przy większej rekonstrukcji. Ale kto wie?

Dodatkowo – podkreślają nasi rozmówcy – Zieliński od dawna jest skonfliktowany ze wspomnianym już Krzysztofem Jurgielem, niegdyś potężnym ministrem i podlaskim baronem. Dlatego wiceszef MSWiA tak bardzo nie chce odejść ze stanowiska. Czuje się w swojej funkcji naprawdę ważny i wpływowy. Na Podlasiu dzieli i rządzi, choć coraz więcej osób ma go tam po prostu dość.

Człowiek z konfetti

Było już okolicznościowe konfetti sypane na cześć wiceministra, był taniec „Sen Hawajów” w wykonaniu seniorek przed obliczem wiceszefa MSWiA. Specjalnie dla niego wykopano nawet w Łomży unijną flagę. Sprzątano cmentarz, rozwijano dywan.

I wszystko to byłoby nawet po swojemu zabawne, gdyby nie działało dewastująco na morale funkcjonariuszy państwowych.

W tym tygodniu na WP pisaliśmy, jak policjanci całą dobę pilnują domu wiceministra Zielińskiego. Że funkcjonariusze muszą się przebierać w garnitury i udawać SOP, gdy towarzyszą politykowi na oficjalnych uroczystościach. I że muszą być na każde zawołanie. – Minister Zieliński upokarza funkcjonariuszy. Dość już nadużyć i wykorzystywania policji do własnych propagandowych celów – mówiła Wirtualnej Polsce posłanka Bożena Kamińska z PO, która upubliczniła zarzuty, jakie policjanci kierują pod adresem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.

– Policjanci nie mają autorytetu, bo są traktowani jak słudzy i chłopi pańszczyźniani. Jeśli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dojdzie do zmian personalnych, kryzys państwa będzie narastał – twierdzi z kolei Marek Biernacki, były szef MSWiA, minister sprawiedliwości oraz koordynator ds. służb specjalnych.

Portal Onet podał w piątek, że po doniesieniach o pilnowaniu przez policjantów domu ministra Zielińskiego i innych nieprawidłowościach Komendant Główny Policji zarządził kontrolę w KMP w Suwałkach. Oficerowie z KGP prowadzą już czynności na miejscu.

A szef MSWiA Joachim Brudziński – jak przyznaje wiceszef resortu Paweł Szefernaker – miał domagać się od Zielińskiego "szczegółowych wyjaśnień".

Czy to oznacza, że dni Zielińskiego w resorcie są policzone? Podobno nikt w rządzie by za wiceministrem nie płakał.

On sam twierdzi, że padł ofiarą nagonki medialnej, a ktoś wydał na niego "zlecenie".

Jak mówił w portalu polskieradio24, "ocenę pracy pozostawia przełożonym i wyborcom": – Mam nadzieję, że mimo zorganizowanej przeciwko mnie akcji medialnej, a można nawet powiedzieć, pewnemu zleceniu, zostanę oceniony w sposób merytoryczny i obiektywny. Jeśli tak się stanie, o wynik jestem spokojny.

