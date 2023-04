Zełenski w Polsce. Plan wizyty ukraińskiego prezydenta w Warszawie

Zełenski w Warszawie. "Chce powiedzieć do Polaków kilka słów"

W planie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stolicy znalazło się również spotkanie z Polakami oraz Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. - Prezydent Zełenski chce powiedzieć do Polaków kilka słów w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku: jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów. Każdy będzie mógł przyjść na plac Zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł zobaczyć na telebimach transmisję z tego spotkania - poinformował w rozmowie z RMF FM szef BPM.