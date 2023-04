Zełenski w Polsce. Podano szczegóły

Kilka słów do Polaków

- Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków, w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - dodał. Przydacz zapowiedział, że takie wydarzenie planowane jest na środowe popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie. - Każdy będzie mógł przyjść na plac Zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł - w zależności oczywiście od frekwencji - zobaczyć prezydentów, na pewno na telebimie, a być może nawet bliżej - zaznaczył.