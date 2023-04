W Petersburgu zginął prokremlowski bloger. W Rosji wrze

Spekulacje wokół śmierci blogera

Kawiarnia Street Food Bar No 1, gdzie doszło do wybuchu, należała w przeszłości do założyciela najemniczej Grupy Wagnera, biznesmena związanego z Kremlem, Jewgienija Prigożyna - podała rosyjska redakcja BBC. I to tutaj upatruje się spisek, który doprowadził do śmierci Fomina.