Zełenski w Polsce. Czy spotka się z Tuskiem? Znamy odpowiedź

W środę przywódca Ukrainy wraz ze swoją małżonką Ołeną będzie gościć w Polsce. Inicjatorem spotkania jest Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy - to właśnie on wystosował zaproszenie do Zełenskiego. - Rozmowy dotyczące terminu trwały od kilku miesięcy, ale spodziewane było, że do wizyty dojdzie w okolicach rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę - twierdzi nasze źródło w obozie władzy.