Zboże z Ukrainy zalewa UE. Takiej reakcji jeszcze nie było

Polska zalana ukraińskim zbożem. Premierzy alarmują

W liście wskazano też, że dodatkowe pieniądze z UE mogłyby posłużyć do eksportu nadmiaru ukraińskiego zboża z rynku unijnego do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Szefowie rządów zwrócili się ponadto do KE o "przeanalizowania możliwości zakupu nadwyżek zboża od sąsiednich państw członkowskich na cele humanitarne".