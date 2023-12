Zełenski poda rękę Putinowi? Jasna deklaracja

Zakulisowe rozmowy już trwają?

- Jeśli tak jest, dlaczego poszedł na wojnę na pełną skalę? Wszystko to, co mówi, jest kłamstwem. Nie interesuje go niepodległa Ukraina, potrzebuje Ukrainy jako części, enklawy Rosji, tego, co zrobił z Białorusią, co zrobił z Mołdawią, Gruzją. Wszędzie, tak jak u nas, zajmowano część terytorium, destabilizowano, a po pewnym czasie przyjdą i zajmą nas całkowicie. Ukraina to po prostu duży kraj i to on poniósł porażkę. Bo na co musi pójść na kompromis? Kim on jest? Nie mogę handlować ludźmi. A z kim? Z osobą, której słowo jest nic nie warte. To nie są gwarancje - tłumaczył Zełenski.