Koniec wojny w Ukrainie? Eksperci stawiają sprawę jasno

Waszyngton naciska na Ukrainę? "Brak jakichkolwiek sygnałów"

Zdaniem Williama Taylora, wiceprezesa instytucji United States Institute of Peace (USIP), który dwukrotnie pełnił funkcję szefa misji USA w Kijowie, choć coraz częściej pojawiają się nawoływania do negocjacji - m.in. ze strony byłych urzędników i dyplomatów, którzy prowadzili "tajne" rozmowy z Rosjanami na ten temat - to nie ma żadnych dowodów na to, że Biały Dom podziela ten punkt widzenia.