Siłą wręczali wezwania. Nalot na ośrodek na Zakarpaciu

"Na prośbę dyrektora kompleksu o okazanie dokumentów tożsamości i odpowiednich dokumentów użyto wobec niego siły fizycznej. Bez wyjaśnień i bez wezwania uzbrojeni mężczyźni w kominiarkach wpakowali do autobusu dwóch pracowników kompleksu i zawieźli ich w nieznanym kierunku. Na tej podstawie skierowano odpowiednie wnioski do organów spraw wewnętrznych. Wszystkie powyższe działania potwierdzają materiały foto i wideo. Do zdarzeń tych doszło za milczącą zgodą 3 zastępów patrolowych składających się z 10 policjantów" - czytamy w oświadczeniu kompleksu.