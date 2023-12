Zwykli Ukraińcy nie chcą ginąć za elity. Armia na ogromny problem

Robił z nich kierowców. Przepadali w Polsce

Pracownik lwowskiej firmy transportowej pomógł ponad 50 mężczyznom uciec z Ukrainy, rejestrując ich jako kierowców ciężarówek. Pracownik Smart Way Logistics – którego nie zidentyfikowano w dokumentach sądowych złożonych w czerwcu w Sądzie Rejonowym w Żokowie – pierwszego przepuścił przez granicę w kwietniu 2022 r. Do listopada 2022 r., jego najbardziej pracowitego miesiąca, pomógł 13 fałszywym kierowcom ciężarówek wjechać do Polski. Za każdy przemyt groziło mu aż 12 lat więzienia, ale ponieważ okazał skruchę i pomógł w zamknięciu sprawy, zamiast tego otrzymał siedmioletni wyrok w zawieszeniu.