Rząd Ukrainy nie jest w stanie sprowadzić tych potencjalnych żołnierzy z powrotem do kraju, co stanowi dla Ukrainy ogromny problem, zwłaszcza w obliczu trwającej już drugi rok wojny. Gazeta zwraca uwagę na fakt, że od 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Niemiec przybyło 221 571 Ukraińców w wieku poborowym (18-60 lat). Obecnie, na terenie Niemiec przebywa 189 484 Ukraińców w wieku poborowym.