"Żelazny Promień". Trwają próby użycia potężnej broni w Izraelu

Czym jest Żelazny Promień?

Jak podaje WP Tech, "Żelazny Promień" to bojowy laser, który będzie uzupełnieniem izraelskiej tarczy antyrakietowej, znanej pod nazwą "Żelazna Kopuła". Został opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems. Zasięg lasera wynosi 7 km, ale zależy też od warunków atmosferycznych oraz stopnia zadymienia. Aby cel "Żelaznego Promienia" został unicestwiony, wystarczy oświetlać go wiązką lasera przez ok. 4 s.