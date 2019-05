Zdjęcie topless miało być powodem rezygnacji sędzi. Rosja Putina przypomina Związek Radziecki

Sędzia sądu moskiewskiego straciła pracę. Oficjalnie sama zrezygnowała. Wiele skazuje jednak na to, że została zmuszona do odejścia z powodu starego zdjęcia topless. Historia sędzi Iriny Dewajewej może być jeszcze bardziej mroczna.

Problem w tym, że nigdy go nie udostępniła w mediach społecznościowych . Oznacza to, że ktoś musiał włamać się do telefonu Dewajewej, wykraść zdjęcie, a następnie dostarczyć je kierownictwu sądu. Rosyjskie, niezależne od władzy media wiążą odejście sędzi z głośną sprawą polityczną z 2018 r.

Prowokacja służb

Sprawa nastolatek budzi nie mniejsze kontrowersje niż zmuszenie do odejścia Dewajewej. W marcu 2018 r. aresztowano 10 osób, w tym dwie nastolatki, pod zarzutem przynależności do nielegalnego ruchu politycznego "Nowa Wielkość" występującego przeciwko władzom państwowym.

Szykany i włamanie do telefonu

Do tego doszło teraz szykanowanie sędzi, która wbrew politycznemu zapotrzebowaniu pozwoliła sobie na za łagodniejsze potraktowanie nastolatków. Ponieważ Dewajewa nie uległa presji, ktoś posunął się aż do zhakowania jej telefonu, co samo w sobie jest już przestępstwem. Trudno przypuszczać, aby mógł zrobić to ktokolwiek inny niż przedstawiciele służb dysponujących odpowiednimi środkami technicznymi.