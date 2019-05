Rosja zaostrza kontrolę internetu. Nowe rozporządzenie weszło w życie

Zgodnie z rozporządzeniem premiera Dmitrija Miedwiediewa, każdemu użytkownikowi komunikatorów internetowych w Rosji od niedzieli zostanie przypisany personalny numer identyfikacyjny. Przeciwko dyrektywie protestują obrońcy praw człowieka i opozycja.

Operatorzy będą określać tożsamość użytkownika na podstawie numeru telefonu komórkowego. Jak podaje agencja TASS, operatorzy telefonii komórkowej są przygotowani technicznie do spełnienia warunków rozporządzenia. Niechętni projektowi pozostają operatorzy komunikatorów, którzy "nie wyrażają zainteresowania" tego rodzaju współpracą.

Przeciwnicy rozwiązania twierdzą, że stanowi ono kolejny instrument, za pomocą którego Kreml próbuje uzyskać kontrolę nad internetem. Rozporządzenie premiera ma być częścią szeroko zakrojonego projektu, który został rozpoczęty już w ubiegłym roku. Wtedy w życie wszedł pakiet ustaw na podstawie, których wszystkie wiadomości tekstowe, wideo i dźwiękowe są rejestrowane przez operatorów i przechowywane na specjalnych serwerach. Dostęp do tych danych mają funkcjonariusze służb specjalnych.

W marcu tego roku zadecydowano o rozpoczęciu przygotowań do stworzenia wewnętrznej sieci, całkowicie odizolowanej od globalnej. Sieć ma być gotowa za dwa lata. Dostęp do niej będą mieli wyłącznie przedstawiciele rosyjskiego MON. Według komentatorów, "suwerenny internet" będzie służył do inwigilacji obywateli.