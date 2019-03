Putin podpisał ustawę o "fake newsach". "Tłumienie wolności słowa w Rosji"

"Prezydent Rosji podpisał ustawę blokującą rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz treści znieważających władze w internecie" - poinformowała agencja prasowa Federacji Rosyjskiej TASS. "To koniec możliwości jakiejkolwiek krytyki rządzących" - alarmują eksperci.

W komunikacie agencji poinformowano, że za rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub znieważających władze grozić będą wysokie kary grzywny. Najwyższa kara finansowa dla obywateli to 100 tys. rubli (ok. 1500 USD), a dla osób prawnych - 500 tys. rubli (ok. 7600 USD). Za szczególne wykroczenia może grozić areszt administracyjny.