Zdewastowany pomnik Jana Szyszki. Wyczyści go burmistrz

- Do zdarzenia doszło w momencie włamania do systemu miejskiego monitoringu i wyłączenia zasilania na czas popełnienia przestępstwa. Dlatego współpracujemy z firmą monitoringową w celu ustalenia sprawcy włamania - powiedziała we wtorek PAP oficer prasowa jarocińskiej policji st. asp. Agnieszka Zaworska.