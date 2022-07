Kukiz stawia ultimatum. Daje PiS dwa miesiące

Kukiz: Ziobro nie jest do tej ustawy potrzebny

Jak zaznaczył, rozmawiał ostatnio m.in. z liderem PSL. - A że mają szabel więcej niż Ziobro, więc tu Ziobro nie jest szczególnie do tej ustawy potrzebny. Natomiast musi być przygotowany na to, że jeśli będzie blokował nadal tych sędziów pokoju, no to ja nie będę podnosił ręki za jego jakimiś pomysłami reformy sądownictwa - stwierdził Kukiz.