Tragiczne pożary w Europie. Para nie zdążyła uciec przed ogniem

- Pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, jest taki, że to potwór. To potwór jak ośmiornica, który rośnie, rośnie i rośnie z przodu, z tyłu, po obu stronach. Z powodu temperatury, z powodu wiatru, z powodu braku wody w powietrzu… to jest potwór i bardzo trudno z nim walczyć - powiedział Gleyze.