Zbigniew Ziobro o Tomaszu Grodzkim: Do rozważenia Trybunał Stanu

- Do rozważenia jest odpowiedzialność prawna, jeśli chodzi o Trybunał Stanu - powiedział Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości jest przekonanym, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki złamał Konstytucję, zapraszając do Polski Komisję Wenecką.

- Marszałek Senatu nie miał prawa takiego zaproszenia skierować, a Komisja Wenecka nie miała prawa takiego zaproszenia przyjąć, więc mamy tutaj do czynienia z działaniami wymierzonymi w Polskę - powiedział w niedzielę Zbigniew Ziobro w TVP Info.

Zbigniew Ziobro: Koń by się uśmiał

- Są zaangażowani w polityczną grę, nie są bezstronni i takim symbolem jest to, że jej sekretarzem jest przedstawiciel Rosji. Przedstawiciel Rosji od pana Putina przyjeżdża uczyć nas, Polaków, jak mamy przestrzegać praworządności. Dość zabawne, koń by się uśmiał, ale to nie jednak dowcip, a rzeczywistość - podkreślił Ziobro.