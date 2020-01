"Tomasz Grodzki złamał dwa artykuły konstytucji". Ważna opinia z ministerstwa

Trwa dyskusja, czy marszałek Senatu Tomasz Grodzki mógł zaprosić do Polski Komisję Wenecką. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik twierdzi, że nie. - Złamał przepisy - podkreśla oraz przywołuje artykuły 133 i 146 konstytucji.

Komisja Wenecka była w Polsce do piątku. Wśród polityków toczy się spór, kto mógł zaprosić organ doradczy Rady Europy do naszego kraju. - Zaprosić ją może wyłącznie parlament, głowa państwa lub rząd albo organizacja międzynarodowa - powiedział w TVP Info Michał Wójcik.

Podobną opinię przedstawił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller . - Eksperci Komisji przyjechali do Polski na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który nie jest uprawniony do składania takich zaproszeń - zaznaczył.

Tomasz Grodzki: Opinia KW w środę lub czwartek

- Komisja wydaje opinie, które oczywiście nie są wiążące, ale my nadrabiamy to, czego nie zrobił Sejm, to znaczy w czasie, który jest nam dany, 30 dni, prowadzimy maksymalnie szerokie konsultacje. One będą prowadzone aż do debaty plenarnej, która zacznie się 15 stycznia w Senacie – zapowiedział.