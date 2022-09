Zbigniew Ziobro atakuje Ursulę von der Leyen. "Szantażystka"

"Prawdziwe imię von der Leyen: szantażystka. Nie chodzi jej o praworządność, ale by rządzili ci, których chce Berlin. Dlatego nalegałem, by premier Mateusz Morawiecki nie zgadzał się na warunkowość Funduszu Odbudowy. To narzędzie do odbierania suwerenności narodom Europy" - przekazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych, odnosząc się do wypowiedzi szefowej KE.