Sędzia SN bez immunitetu. Uchyliła go Izba Dyscyplinarna

Stępka i Wróbel zasiadali w składzie Sądu Najwyższego, który w jesienią 2019 roku uchylił wyrok wobec mężczyzny skazanego na dwa lata więzienia za doprowadzenie do wypadku. Według prokuratury, w postępowaniu przed SN nie sprawdzono, czy kara jest już wykonywana. W konsekwencji miało to doprowadzić do bezprawnego pobytu skazanego w zakładzie karnym.