"Zawoalowana groźba". Łukaszenka wskazał na Rzeszów i Warszawę

- Jest to o tyle ważne, że wysyłamy sygnał polityczny w stronę naszych potencjalnych przeciwników, że my widzimy, co się dzieje i jesteśmy gotowi na obronę swojej granicy. Z drugiej strony będziemy ponosić koszty i to jest coś, na co Rosja liczy, na długotrwałe zmęczenie - uważa ekspertka. Podkreśla, że bez obecności na wschodzie kraju polskiego wojska rosłoby niebezpieczeństwo, że jakieś działania wagnerowcy mogliby podjąć.