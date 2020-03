Zaskakujące decyzje prof. Małgorzaty Gersdorf. "Nie wolno jednego mówić, a drugiego robić"

To, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za sąd, I prezes SN podkreślała kilka razy, ale nie przeszkodziło to jej w przekazywaniu spraw Izbie Dyscyplinarnej - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta wyjaśnia, że chodzi o m.in. o sprawę krakowskich sędziów, domagających się, aby w ich przypadku orzekała Izba Karna oraz o sprawę ws. immunitetu sędziego z Łodzi. W tym drugim przypadku I prezes SN miała przekazać Izbie Dyscyplinarnej pytanie o to, czy izba ta jest sądem.

Ustalenia "DGP" potwierdza Michał Laskowski, rzecznik SN. W rozmowie z dziennikiem przyznaje, że mogło się zdarzyć, że kilka spraw - już po uchwale trzech połączonych izb - zamiast do Izby Karnej trafiło do ID.

Rzecznik zapewnia również, że "sprawy co do zasady trafiają już do Izby Karnej".