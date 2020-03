Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Co o nim wiemy? Najnowsze informacje

Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje, że groźny wirus wkrótce może pojawić się również w Polsce. Co o nim wiemy? Co możemy zrobić, by przed nim się uchronić? Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje na temat koronawirusa.

Koronawirus z Chin. Wirus dotarł do Europy

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Nazwa pochodzi od kształtu wirusa, który ma charakterystyczne wypustki służące wczepianiu się wirusa do komórek organizmu. Wyglądem przypominać może koronę.

Koronawirus na świecie i w Europie. Gdzie jest?

We Włoszech zarażonych koronawirusem jest już 322 osób. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 7 osób. Tego samego dnia po południu bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 11.

Oprócz Włoch przypadki koronawirusa zostały stwierdzone również w innych europejskich krajach. Mowa o: Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Chorwacji, Szwecji oraz Finlandii.

Warto zaznaczyć, że najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach, głównie w prowincji Hubei.

Z powodu koronawirusa zmarło ponad 2700 osób na całym świecie. Odnotowano ponad 80 tysięcy przypadków zarażenia groźnym wirusem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych.

W internecie dostępna jest mapa, która pokazuje, jaka jest skala problemu i dokąd już dotarł wirus. Interaktywna mapa dostępna jest TUTAJ.

Czy koronawirus jest w Polsce?

Na razie w Polsce nie stwierdzono przypadku zachorowania na koronawirusa, jednak placówki medyczne w kraju zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Pojawiają się informacje o osobach, które trafiły do szpitali z podejrzeniem zarażenia wirusem m.in. w Krotoszynie, Wejherowie, Bielsku-Białej czy też Koszalinie. Obecnie pacjenci są badani.

Polskie Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że podejrzenie zakażenie jest powiązane z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zachorowania lub bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Kiedy koronawirus dotrze do Polski?

Co mamy zrobić teraz, by ustrzec się przed koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zalecenia dla osób, które przebywają na terytorium Polski i chcą ochronić się przed koronawirusem.

Często myj ręce : wystarczy mydło i woda, ale przydatne okażą się również żele na bazie alkoholu (co najmniej 60 proc.). Pozwoli to zabić wirusa, jeśli znajduje się na rękach.

: wystarczy mydło i woda, ale przydatne okażą się również żele na bazie alkoholu (co najmniej 60 proc.). Pozwoli to zabić wirusa, jeśli znajduje się na rękach. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania : zakrywaj usta podczas kaszlu i kichania. Dzięki temu wirusy nie będą rozprzestrzeniać się.

: zakrywaj usta podczas kaszlu i kichania. Dzięki temu wirusy nie będą rozprzestrzeniać się. Zachowaj bezpieczną odległość : resort zdrowia zaleca, by zachować co najmniej metr odległości między sobą a tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

: resort zdrowia zaleca, by zachować co najmniej metr odległości między sobą a tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust: dłonie, które dotykają wiele powierzchni, mogą przenieść zanieczyszczenia do naszego organizmu.

Wróciłem z Włoch lub Azji. Co powinienem zrobić?

Jeśli wróciłeś z Włoch lub Azji i zaobserwowałeś takie objawy jak gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, niezwłocznie zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Możesz również powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną.

Po powrocie z krajów, gdzie odnotowano przypadku zachorowania na koronawirusa, należy obserwować, czy przez 14 dni nie pojawiły się objawy, które zostały wymienione wcześniej. Jeśli tak, należy zgłosić się do odpowiednich oddziałów zakaźnych.

Nie byłem we Włoszech ani w Azji. Co powinienem zrobić?

Takie objawy jak gorączka kaszel, duszności, osłabienie nie muszą być wyłącznie oznaką koronawirusa. Przyczyną mogą być również wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy oraz bakterie: pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin albo do Włoch, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony i higieny rąk. Jeśli to możliwe, zostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Czy maseczki ochronią mnie przed koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia bije na alarm: nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi, by uchronić się koronawirusem. Maski nie gwarantują powstrzymania infekcji. Ich użycie powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych związanych z higieną.

Maseczki możesz tylko używać w następujących sytuacjach: gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie)

podejrzewasz u siebie infekcję koronawirusa przebiegającą z łagodnymi objawami

opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji koronawirusa