Płatne badania na koronawirusa? Jest reakcja ministra zdrowia

Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Jak informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski, wirus prędzej czy później pojawi się w Polsce. Skomentował również kwestię związaną z płatnymi badaniami w polskich szpitalach.

We Włoszech zarażonych koronawirusem jest już 229 osób. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 7 osób. Sytuacja na południu Europy wywołało reakcję m.in. Polski.