Koronawirus na Teneryfie. Polacy wśród "uwięzionych" osób w hotelu

- Wśród turystów objętych kwarantanną na Teneryfie są Polacy - przekazało we wtorek po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nadzwyczajne środki w jednym z hoteli na wyspie podjęto po tym, jak u turysty z Lombardii zdiagnozowano COVID-19.

Jak informuje Polsat News, to rodzina z dziećmi oraz kobieta i mężczyzna. Pochodzą z różnych miast.

Kwarantannę zarządzono tuż po tym, jak turysta z Włoch źle się poczuł i sam poprosił o przeprowadzenie testów na obecność wirusa . Wyniki badań okazały się pozytywne. Próbki wysłano także do Madrytu - przekazał dziennik dziennik "El Espanol".

Kompleks hotelowy "H10 Costa Adeje Palace" na wyspie od wtorkowego poranka jest odcięty od świata, a w jego pobliżu bezpieczeństwa pilnuje policja. Zakażony Włoch to 3 potwierdzony przypadek koronawirusa w Hiszpanii. Wcześniej obecność COVID-19 wykryto u Niemca przebywającego na Gomerze oraz Brytyjczyka na Majorce.

Koronawirus z Chin. COVID-19 przedostaje się do Europy

W Polsce, pomimo kilkunastu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, nie ma żadnej osoby zarażonej. Jednak jak podkreśla minister zdrowia jest to kwestia czasu. Według polityka polskie służby sanitarne i epidemiologiczne są przygotowane na taką ewentualność .

Tymczasem COVID-19 dociera do kolejnych krajów europejskich. Najcięższa sytuacja dotyczy Półwyspu Apenińskiego - we Włoszech z powodu COVID-19 zmarło już 11 osób, z kolei zarażonych jest 322 pacjentów. - Wszystkie ofiary śmiertelne koronawirusa były w wieku powyżej 80 lat i mieszkały w prowincji Lombardia - przekazał szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli.