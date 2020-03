Koronawirus z Chin. Tomasz Grodzki podejmuje decyzję ws. Senatu. "Można? Można!"

Koronawirus z Chin dotarł do Europy. Polska przygotowuje się na ewentualne przypadki zachorowania. Od profilaktyki zaczął marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Polityk oświadczył, że nakazał rozmieścić w obrębie Senatu pojemniki do dezynfekcji rąk i maseczki.

We Włoszech zarażonych koronawirusem jest już 229 osób. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 7 osób. Sytuacja na południu Europy wywołało reakcję m.in. Polski.