Włochy. Koronawirus rozprzestrzenił się z powodu zaniedbań szpitala?

Koronawirus we Włoszech zabił już 7 osób. Włosi zaczęli szukać winnych tak gwałtownej liczby zachorowań. Premier Giuseppe Conte sugeruje, że zaniedbań mógł dopuścić się jeden ze szpitali w Lombardii.

We Włoszech zarażonych koronawirusem jest już 229 osób. To trzecie pod względem liczby zachorowań państwo. Więcej zarażonych jest tylko w Chinach i Korei Południowej. Do wtorkowego poranka we Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 7 osób.