Zaskakujące badanie. Młode matki starzeją się szybciej

Do przeprowadzenia badań wykorzystano tzw. zegar epigenetyczny (znany również jako zegar Horvatha), który umożliwia oszacowanie wieku dowolnej komórki, tkanki lub organu na podstawie poziomu metylacji DNA. Epigenetyka to dziedzina nauki zajmująca się zmianami funkcji genów, które zachodzą niezależnie od zmian w sekwencji DNA. Metylacja DNA to modyfikacja DNA, która może być dziedziczona lub nabyta, a następnie usunięta bez zmiany oryginalnej sekwencji DNA.