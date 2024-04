Młody Brytyjczyk planował atak na festiwal. Jest wyrok

- Wiemy, że grupy terrorystyczne wykorzystują swoją toksyczną retorykę, żeby próbować wykorzystać bezbronne osoby. Ten przypadek był szczególnie niepokojący, ponieważ nastolatek posunął się tak daleko, że podjął aktywne kroki w celu przygotowania się do ataku. Dzięki szybkiej reakcji udało nam się go powstrzymać - oświadczył szef wydziału antyterrorystycznego południowo-wschodniej policji Thames Valley, Olly Wright, cytowany przez "The Independent". - Tam, gdzie możemy, naprawdę wolimy interweniować zawczasu i odwracać młodych ludzi od ekstremizmu na długo przed tym, zanim dojdą do tego punktu - dodał.