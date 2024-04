Incydenty przy granicy. Przewozili nielegalnych migrantów

Dodatkowo, wobec cudzoziemców, którzy zostali zatrzymani za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy, a którzy do tej pory przebywali legalnie na terenie Polski, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Postępowanie to zakończy się decyzją, która zobowiąże ich do powrotu do kraju pochodzenia. Ponadto, zostanie im nałożony zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na okres od 5 do 10 lat.