Chaos w Zakopanem. Ponad 100 interwencji

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze policji w Zakopanem otrzymali ponad sto wezwań - podaje PAP. Wśród zgłoszeń znalazły się przypadki turystów, którzy zdecydowanie przesadzili z ilością spożytego alkoholu. Jedna z interwencji dotyczyła pijanego turysty, który wpadł do potoku Bystra. Po wydobyciu go z wody, okazało się, że jest to osoba poszukiwana - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji, asp. sztab. Roman Wieczorek.