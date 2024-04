Znaleźli narkotyki za 5 mln. Niepozorne miejsce w Warszawie

Część narkotyków była już gotowa do sprzedaży, a inne znajdowały się na etapie porcjowania i pakowania. Na miejscu zabezpieczono również urządzenia do produkcji środków odurzających. Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe postawiła mu zarzut przygotowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.