Zaskakująca deklaracja Mińska. "Nieszczere intencje"

- Po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach tamtejszy MSZ nawoływał do porozumienia. Niezbyt często Chiny ingerują w konflikt innych, leżących daleko od Pekinu państw. To oświadczenie miało spore znaczenie. Strona białoruska nie mogła na to nie zareagować - ocenił Walery Karbalewicz.