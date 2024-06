Andrzej Duda w Chinach. "Nie, nie możemy, bo Pekin zły i niedobry. Właśnie możemy"

- Ale okazało się, że w sytuacji wojny w Ukrainie, to prezydent Polski, jako głowa państwa europejskiego, może pojechać do Pekinu i porozmawiać z chińskim przywódcą m.in. o tym, jak ten konflikt zakończyć. Dzięki temu, że prezydent wtedy pojechał, to Chińczycy traktują prezydenta Polski z szacunkiem. Mówią: "przyjechał do nas przywódca kraju, który był w Pekinie na olimpiadzie. I to wtedy, kiedy nikt do nas nie chciał przyjechać" – komentuje nasz informator z Pałacu.