Zarząd PAP wzmocnił ochronę. Posłowie PiS wciąż protestują

Na miejscu był również Tomasz Grodecki, do niedawna zastępca redaktora naczelnego PAP, którego ze stanowiska odwołał Marek Błoński. Dziennikarz zarzucał nowo mianowanemu prezesowi, że ten nie ma żadnych umocowań prawnych, nie jest wpisany jako prezes zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego, a co za tym idzie, nie ma prawa zatrudniać ochrony.