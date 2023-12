Wpadka posła PiS. Dziennikarz TVN24 zareagował na antenie

- Wiem, że państwo już raz bardzo chcieli wejść do reżyserki TVN24. Wtedy, kiedy próbowali przejąć państwo wolne media za pomocą lex TVN i Marek Suski mówił wprost, że chodziło o to, żeby mieć wpływ na to, co pojawia się u nas na antenie, ale żaden polityk nie wchodzi do reżyserki TVN24, bo tam są tylko dziennikarze, dziennikarki i cała ekipa, która tworzy program, więc bardzo mi przykro, ale nie zrobił pan sobie zdjęcia w reżyserce - mówił dalej Radomir Wit.