Żar będzie lał się z nieba. Jest najnowsza prognoza

W środę ponownie ma stać się gorąco i burzowo na przeważającym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 32 stopni, tylko nad samym morzem chłodniej od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.