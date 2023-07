USA "przesuną się" na północ. Na południu człowiek nie wytrzyma

Raport, o którym dyskutowali eksperci, opublikowany był w październiku 2022 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Czerwony Krzyż. Przewiduje on, że do 2070 roku rosnące temperatury mogą sprawić, że warunki klimatyczne w niektórych obszarach świata będą nieodpowiednie do rozkwitu życia ludzkiego.