Pogoda na 10 dni. Niż Poly namiesza, później wkroczy fala upałów

Prognoza pogody na 10 dni. Po niżu Poly poprawa

Tuż po przejściu przez Polskę aktywnego frontu, ciśnienie wzrośnie a niż Poly zastąpią układy wyżowe. To one będą odpowiedzialne za poprawę pogody, która nastąpi już we czwartek 6 lipca. W kolejnych dniach do kraju zacznie docierać upalne, zwrotnikowe powietrze. Upał, początkowo występujący głównie w zachodnich regionach, z każdym kolejnym dniem będzie przemieszczał się w głąb kraju.