Paraliż na poznańskim lotnisku. "Padało, więc nie dostaliśmy bagażu"

Okazuje się, że przewoźnika, zatrudniającego zewnętrzne firmy, powołane do obsługi wyładunku i transportu do pomieszczeń aeroportu przedmiotów z luku bagażowego samolotu, obowiązują pewne ustalenia. Dotyczą one nadzwyczajnych sytuacji i są związane z oceną meteorologów i służb monitorujących stan zagrożenia.