Dziecko wypadło, za nim skoczyła matka. Dramat na Bałtyku

Okręty NATO ruszyły na pomoc

Do poszukiwań skierowano także cztery okręty NATO i jeden okręt straży przybrzeżnej. - Jednostki NATO były w okolicy na ćwiczeniach. Alarmujemy wszystko, co mamy. Zrobimy wszystko, by odnaleźć dziecko i matkę - mówił wcześniej kierujący akcją Anders Lännholm.