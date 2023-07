Tylu ostrzeżeń nie było od dawna. "Pomarańczowy" alert IMGW

Noc z środy na czwartek także pod dyktando silnych burz i wiatru

- Początek nocy ze środy na czwartek bardzo dynamiczny i niebezpieczny we wschodniej połowie kraju. Tam jeszcze kontynuacja popołudniowych i wieczornych burz z opadami deszczu do 15-20 mm i silnymi porywami wiatru, do 90 km/h. Burzom nadal towarzyszyć może grad – powiedziała synoptyk IMGW.