Rząd po cichu przyznał się do porażki? Zaskakujące zdanie w projekcie ws. 800 plus

- Czyli rząd mruga do rodaków: nie ma co się martwić kosztami 800 plus, bo na szczęście Polki nie będą rodzić i wydatki spadną. To wywieszenie białej flagi w walce o demografię i przyznanie się przed PiS, że jego polityka demograficzna to porażka - mówi "Wyborczej" dr Łukasz Wacławik z AGH.