Kolejne obietnice PiS. Terlecki ujawnia termin

O politycznych planach Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki mówił we wtorek wieczorem na antenie Telewizji Trwam. Szef klubu PiS stwierdził, że jeśli chodzi o jego partię i koalicjantów oraz ich przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych, to "mają w czym wybrać, by na listach znalazło się więcej młodych ludzi, w tym więcej kobiet".