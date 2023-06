Totalne załamanie pogody. Najnowsza prognoza

Pogoda. Znaczne ochłodzenie

Noc z poniedziałku na wtorek z opadami deszczu niemal w całym kraju. Tylko na krańcach północno-wschodnich i wschodnich do rana nie powinno padać. Wraz z postępującą strefą frontu z zachodu na wschód przemieszczać się będą deszcze i burze. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km/h, a na metr kwadratowy może spaść do 20-25 litrów deszczu.