Nawałnice nad Polską. Ulice jak potoki, sypie gradem. To nie koniec

Miejscami możliwe są opady deszczu, a na wschodzie, południu i początkowo w centrum nadal możliwe są burze z gradem. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na południu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22 do 25 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20 st. C.