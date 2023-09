Zapytaliśmy partie o zmiany po wyborach. Oto ich odpowiedzi

KW Trzecia Droga: sprowadzenie miliardów z KPO do Polski

KW Trzecia Droga odpowiedział, że "Trzecia Droga i Polska 2050 idzie do przodu". "Naszym priorytetem są inwestycje w dobrobyt Polaków" - dodano. W odpowiedzi podkreślono, że "powstanie nowego demokratycznego rządu po PiS to gwarancja sprowadzenia miliardów z Krajowego Planu Odbudowy do Polski".